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Россиянам без суда спишут долги

«Известия»: россиянам без суда спишут долгов более чем на два миллиарда рублей

Фото: Pixabay

Внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре 2020-го по ноябрь 2021 года воспользовались шесть тысяч россиян, заявил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, таким образом россиянам без суда спишут долгов более чем на два миллиарда рублей.

При этом на данный момент от обязательств на 1,23 миллиарда рублей освободилось более 3,5 тысячи граждан, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны. По результатам ноября доля запущенных процедур от общего числа обратившихся в МФЦ увеличилась до 54 процентов, подчеркнул Торосов.

В то же время доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54 процентов в ноябре 2021 года против 30 процентов годом ранее, заявил изданию руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Он отметил, что это произошло в основном благодаря сокращению количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тысячи рублей, уточнили в «Федресурсе».

В конце ноября сообщалось, что россияне влезли в рекордные долги по кредитным картам. Общий объем задолженности россиян по кредиткам в октябре вырос на 2,5 процента и составил 1,2 триллиона рублей.

Марина Совина
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