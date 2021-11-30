Россияне рекордно влезли в долги по кредиткам

Россияне влезли в рекордные долги по кредитным картам, пишет РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Общий объем задолженности россиян по кредиткам в октябре вырос на 2,5 процента и составил 1,2 триллиона рублей. При этом впервые за несколько месяцев сократился объем просроченной задолженности — на 0,5 процента, до 2,66 миллиона карт, и на 0,2 процента, до 159,2 миллиарда рублей. Вскоре объем просрочки по кредитным картам снизится на 2 процента, поскольку до конца года банки спишут наиболее проблемные долги, считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Число выданных кредиток увеличилось в октябре примерно на миллион штук (плюс 2,2 процента по сравнению с сентябрем), до 44,3 миллиона штук, что также является рекордным показателем. К концу 2021 года число выданных карт может превысить 45 миллионов, предположил Лагуткин.

В последнее время Центробанк не раз обращал внимание на высокую закредитованность россиян. В ЦБ считают, что количество выданных ссуд превышает рост доходов населения. 24 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий ЦБ вводить количественные ограничения для банков и микрофинансовых организаций на выдачу кредитов и займов.