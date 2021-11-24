Выдачу кредитов россиянам начнут ограничивать

Закон, разрешающий Центробанку России вводить макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов и займов, принят в третьем, окончательном чтении, следует из информации на сайте Госдумы.

Теперь регулятор сможет вводить ограничения, устанавливая для кредитных организаций максимально допустимую долю отдельных видов продуктов: в частности, необеспеченных потребительских кредитов и займов. Исключение сделают для кредитов на образование и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение. Положения закона начнут действовать с 1 января. Решение об установлении лимитов будет приниматься с учетом определяемых ЦБ факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков.

Председатель ГД Вячеслав Володин считает принятие мер обоснованным на фоне текущей ситуации на рынке кредитования, сообщили в Госдуме. По данным ЦБ, потребительское кредитование с начала года выросло на 16 процентов, а доля заемщиков, у которых на обслуживание долгов уходит больше 80 процентов доходов, составляет больше 30 процентов.

В ЦБ ранее сообщали, что инструмент прямых количественных ограничений могут задействовать во второй половине 2022 года. В регуляторе обещали предоставить банкам «какое-то время на то, чтобы они настроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты». К инструменту ЦБ прибегнет в том случае, если увидит усиление рисков. По оценкам Центробанка, потребительские кредиты в 2021 году будут расти темпами около 20 процентов, а тренд на замедление, отмечавшийся в октябре, регулятор устойчивым не считает.