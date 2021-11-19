Названы причины для введения ограничений на кредиты в России

Центробанк России назвал причины для введения ограничений на потребительские кредиты. Регулятор назвал ряд факторов, которые будет учитывать при принятии решения о введении макропруденциальных лимитов (МПЛ) на потребительские кредиты. Как сообщает «Интерфакс», речь идет о росте ссуд темпами, опережающими рост доходов населения, увеличении закредитованности граждан, а также о росте доли длинных необеспеченных кредитов.

Уточняется, что лимиты будут вводить с учетом показателя долговой нагрузки, срока кредита, категории или суммы займа. При этом ЦБ будет рассматривать лимиты одновременно и по банкам, и по микрофинансовым организациям.

Законопроект о праве ЦБ вводить количественные ограничения в кредитовании Госдума приняла в первом чтении 21 октября. Банк России настаивает на предоставлении ему таких полномочий для «охлаждения» необеспеченного кредитования. По прогнозам S&P, инструмент прямых количественных ограничений потребительских кредитов регулятор может задействовать во второй половине 2022 года. Если закон будет принят, регулятор предоставит банкам «какое-то время на то, чтобы они настроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты», пояснила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. К инструменту ЦБ прибегнет в том случае, если увидит усиление рисков.