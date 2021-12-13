Треть российских семей не будут отправлять детей в вузы из-за дороговизны

Более трети (35 процентов) семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости обучения. Опрос провела Высшая школа экономики (ВШЭ), пишут «Ведомости».

Также среди причин, почему родители не станут отправлять детей учиться — отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест (17 процентов), низкий уровень знаний у детей (13 процентов), необходимость как можно скорее начать зарабатывать и недостаточный интерес к учебе (по 11 процента).

При этом около 80 процентов хотят, чтобы их дети поступили в вузы. Россияне с высшим образованием и высокими доходами ожидают, что их дети будут учиться в лучших университетах страны, люди без высшего образования и с маленькими доходами менее амбициозны. Для жителей небольших населенных пунктов дороговизна поступления в университет становится «практически непреодолимым» фактором.

Доступность высшего образования в стране равна 80 процентов, именно столько детей после школы идут в вузы, отмечает депутат Госдумы Михаил Кузьмин. В 2022 году количество бюджетных мест достигнет 430 тысяч, добавила депутат Госдумы Ольга Пилипенко.