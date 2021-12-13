В Калмыкии запланировали создать центр защиты краснокнижной птицы

Правительство Калмыкии задумалось над созданием Центра по разведению и защите дрофы. Об этих планах рассказал глава республики Бату Хасиков на своей странице в Instagram.

Как сообщил Хасиков, в воскресенье, 12 декабря, в Калмыкию приехали специалисты Международного фонда охраны дрофы — птицы, занесенной в Красную книгу. Эксперты назвали климат и географическое расположение республики (пустыни и полупустыни) прекрасными условиями для проживания животного в диких условиях.

«Для Калмыкии это особенно значимо, мы стремимся превратить наш регион в популярную точку для экологического туризма, и у нас может быть создан Центр по разведению дрофы. Вместе продолжаем заботиться об окружающей среде и природе нашей страны и родной республики», — заявил глава республики.

Ранее в декабре жительница Владивостока вышла на балкон и обнаружила там необычную птицу. По словам женщины, птица залетела к ней на балкон четвертого этажа в многоквартирном доме. При этом точно определить ее вид россиянка не смогла.