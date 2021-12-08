Россиянка вышла на балкон и обнаружила необычную птицу

Жительница Владивостока сфотографировала залетевшую к ней на балкон пустельгу

Жительница Владивостока вышла на балкон и обнаружила там необычную птицу. Фотографией своей гостьи россиянка поделилась с ГТРК «Владивосток».

По словам женщины, птица залетела к ней на балкон четвертого этажа в многоквартирном доме. При этом точно определить ее вид россиянка не смогла. «Думали, что это совенок», — рассказала она.

В свою очередь орнитолог заявил телеканалу, что на самом деле на присланном снимке запечатлена пустельга. Специалист также отметил, птицы данного вида гнездятся и зимуют в Приморье, поэтому их можно встретить и в городах региона.

В октябре фотографу из Приморского края Ивану Боровкову удалось сфотографировать редчайшего японского журавля, считающегося вторым по малочисленности журавлем в мире. Снимок был сделан у озера Ханка.

