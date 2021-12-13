Женщина выгнала с праздника бывшую девушку мужа после одной ее фразы

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как выгнала с праздника бывшую возлюбленную мужа после одной ее фразы. Героиня истории случайно услышала, как девушка, которую привела к ней домой ее свекровь, успокаивала ее двухгодовалую дочь. По словам женщины, общаясь с ребенком, гостья притворялась ее матерью.

Автор поста рассказала, что бывшая девушка ее супруга, которая до сих пор общается с ее свекровью, долго не могла смириться с расставанием с ним. «Иногда она преследует меня, когда я иду в продуктовый магазин или приходит в те же места, где мы с моим мужем ужинаем», — поделилась рассказчица. По ее словам, мать ее супруга даже приводила экс-возлюбленную сына на их свадьбу.

«На этот День благодарения мы запланировали ужин для близких родственников и совершили ошибку, пригласив свекровь», — вспомнила героиня истории. По ее словам, она снова привела бывшую девушку своего сына. «Я постаралась быть вежливой и подготовила дополнительное место на столе», — отметила она.

По словам женщины, все шло хорошо, пока не проснулась ее дочь. Бывшая девушка мужа поднялась к ребенку, чтобы успокоить ее. Рассказчица последовала за ней и случайно услышала, что гостья говорила ее дочери. По ее словам, она качала девочку на руках и шептала ей: «Не плачь, малышка, мама здесь».

«Затем я попыталась забрать свою дочь, но она не отпустила ее и сказала, что я должен дать ей несколько секунд из той жизни, которую я украла у нее», — передала рассказчица слова девушки. После произошедшего женщина выгнала девушку из дома, за что свекровь ее осудила. «Кроме того, на ее стороне были тети, двоюродные братья и сестры моего мужа, так что я чувствовала себя ужасно», — призналась она.

В комментариях под постом пользователи посоветовали женщине прекратить поддерживать общение со свекровью. По их мнению, ее мужу стоит решить проблемы с бывшими возлюбленными и своими родственниками. Они заверили рассказчицу, что прошлое ее супруга не должно создавать неприятность его жене и дочери.