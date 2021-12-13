Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась

TikTok-блогерша показала внешность до и после кардинальных изменений

Фото: zeenahmua / TikTok

Жительница Англии показала изменения, которые произошли с ее внешностью после окончания учебного заведения. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах визажистка Зина Фариди (Zeenah Faridi) объяснила, что одноклассники постоянно издевались над ней в средней школе. Она призналась, что нередко терпела унижения: мальчики в шутку просили номер ее телефона, а затем смеялись над ее реакцией. После окончания школы девушка решила завести блог, изменилась до неузнаваемости и прославилась в соцсетях.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта

В одном из новых постов Фариди показала свое фото до кардинального преображения, где она одета в черное облегающее платье с длинными кожаными рукавами. На изображении видно, что у нее есть лишний вес. Затем англичанка продемонстрировала свою новую внешность: девушка похудела, увеличила губы и исправила форму подбородка филлерами гиалуроновой кислоты. Помимо этого, она начала стильно одеваться.

Ролик стал вирусным и набрал 253,9 тысячи просмотров и 25,1 тысячи лайков. Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Боже, что нужно сделать, чтобы так преобразиться? Поделись советом», «Как будто два разных человека», «Помоги мне тоже стать такой красивой», «Очень красивая девушка», «Я в шоке, это какое-то волшебство», — писали они.

Ранее в декабре другая блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и разозлила подписчиков. Блогерша с никнеймом @muawk продемонстрировала свой внешний вид без косметических средств. В ролике видно, что у девушки редкие брови, множество покраснений на лице и растрепанные волосы. На следующих кадрах юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, нанесла розово-неоновые и зеленые тени на веки, нарастила ресницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью
Мужчина снял редкое природное явление в виде призрака в горах
В Парке Горького опровергли пожар на территории
ЕС обсудит план действий на случай агрессии России против Украины
Гузеева рассказала о самых обидных словах от своего ребенка
Бывший председатель Верховной Рады анонсировал собственный политический проект
Униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась
В российской школе госпитализировали 22 ученика с инфекцией
Представлен вероятный план захвата Тайваня китайскими войсками
Во ВГИКе подтвердили смерть режиссера Сергея Соловьева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter