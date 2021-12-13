Униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась

Жительница Англии показала изменения, которые произошли с ее внешностью после окончания учебного заведения. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах визажистка Зина Фариди (Zeenah Faridi) объяснила, что одноклассники постоянно издевались над ней в средней школе. Она призналась, что нередко терпела унижения: мальчики в шутку просили номер ее телефона, а затем смеялись над ее реакцией. После окончания школы девушка решила завести блог, изменилась до неузнаваемости и прославилась в соцсетях.

В одном из новых постов Фариди показала свое фото до кардинального преображения, где она одета в черное облегающее платье с длинными кожаными рукавами. На изображении видно, что у нее есть лишний вес. Затем англичанка продемонстрировала свою новую внешность: девушка похудела, увеличила губы и исправила форму подбородка филлерами гиалуроновой кислоты. Помимо этого, она начала стильно одеваться.

Ролик стал вирусным и набрал 253,9 тысячи просмотров и 25,1 тысячи лайков. Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Боже, что нужно сделать, чтобы так преобразиться? Поделись советом», «Как будто два разных человека», «Помоги мне тоже стать такой красивой», «Очень красивая девушка», «Я в шоке, это какое-то волшебство», — писали они.

Ранее в декабре другая блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и разозлила подписчиков. Блогерша с никнеймом @muawk продемонстрировала свой внешний вид без косметических средств. В ролике видно, что у девушки редкие брови, множество покраснений на лице и растрепанные волосы. На следующих кадрах юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, нанесла розово-неоновые и зеленые тени на веки, нарастила ресницы.