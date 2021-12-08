Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и разозлила подписчиков

Девушка показала свою внешность до и после нанесения макияжа и разозлила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша с никнеймом @muawk продемонстрировала свой внешний вид без косметических средств. В ролике видно, что у девушки редкие брови, множество покраснений на лице и растрепанные волосы. На следующих кадрах юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, нанесла розово-неоновые и зеленые тени на веки, нарастила ресницы, придала форму бровям, накрасила губы фиолетовой помадой. Помимо этого, она уложила пряди волнами и надела черный топ.

Ролик стал вирусным и набрал 15 миллионов просмотров и 2,2 миллиона лайков. Подписчики сочли, что лицо блогерши изменилось до неузнаваемости, и обругали ее за ложь. «Вот почему первое свидание с девушкой должно проходить в бассейне», «Парни, держитесь», «Это незаконно», «Ты попросту обманываешь людей», «Причина, по которой у меня проблемы с доверием», — негодовали юзеры.

В октябре пользователи сети назвали магией изменения во внешности блогерши после макияжа. Сначала блогерша Кьяра Оуэнс (Ciara Owens) снялась без косметики, позируя в домашней одежде и очках. После этого девушка нанесла на лицо яркий мейкап в стиле smoky eyes, а также накрасила губы помадой в нюдовых оттенках.