Пожар на вещевом рынке в российском городе попал на видео

В Санкт-Петербурге на территории вещевого рынка загорелись ангары, прибывшие к месту пожарные уже смогли локализовать возгорание. Видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как на месте работают спасательные бригады. Кроме того, сотрудники вещевого рынка разбирают оставшийся после пожара мусор. Значительно повреждены некоторые ангары.

По сведениям МЧС, огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров во Фрунзенском районе. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее во Владивостоке крупный пожар охватил Некрасовский рынок, дым от горящих построек окутал весь район.

В результате инцидента пострадавших нет.