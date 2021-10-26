Крупный пожар охватил российский рынок и окутал дымом весь район

Во Владивостоке пожар на рынке охватил 700 квадратных метров, эвакуировано 70 человек

Видео: @dps.control_

Во Владивостоке крупный пожар охватил Некрасовский рынок, дым от горящих построек окутал весь район, передает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Приморскому краю.

Огонь охватил большую часть одноэтажного рынка в российском городе, его площадь составила 700 квадратных метров, спасатели эвакуировали 70 человек, среди них работники торговых точек и павильонов. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано (около 4:28 по московскому времени), продолжается тушение.

ГИБДД перекрыло подъезды к рынку, прибывшая полиция заблокировала доступ внутрь. На месте находятся глава Владивостока, начальник гарнизона. Пожары присвоен второй ранг сложности. Прокуратура по Приморскому краю начала проверку произошедшего, устанавливаются все причины и обстоятельства, также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

Из-за возгорания и перекрытия шоссе образовались пробки, машины в том числе скопились на путепроводе к центру города. Дым заволок район от улицы Некрасовской до района Первая речка, где стоят многоквартирные дома, в воздухе ощущается запах гари, трудно дышать. Очевидцы сообщают, что взрывов на месте не слышно, но присутствует звук бьющегося стекла.

Свидетельница инцидента рассказала РИА Новости, что загорелась проводка в павильоне бытовой химии. На днях там уже происходило замыкание, электрик устранил неполадки, но возгорание произошло вновь. Женщина добавила, что дым пошел моментально, мужчины пытались тушить огонь самостоятельно ведрами, огнетушителями, но все вспыхнуло моментально, у продавщицы сгорел весь товар. Накануне торговцы отдали арендную плату руководству рынка, теперь они надеются на возврат денег.

Ранее под Рязанью произошел взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района. В результате ЧП погибли от 12 до 16 человек. Официально МЧС подтвердило гибель семи рабочих. 22 октября сообщалось, что единственный выживший при взрыве скончался в больнице.

