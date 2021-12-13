Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезду фильма «Кика» нашли мертвой в Мадриде

Актрису Веронику Форке обнаружили мертвой в ее доме в Испании
Вероника Форке

Вероника Форке. Фото: Victor Fraile / Reuters

В Испании скончалась актриса Вероника Форке. Об этом сообщает газета El Mundo.

Звезду фильма Педро Альмадовара «Кика» нашли мертвой в ее доме в Мадриде. Предполагается, что 66-летняя артистка покончила с собой. Известно, что она страдала от депрессии, из-за чего недавно покинула съемки кулинарной телепрограммы Masterchef.

Вероника Форке родилась 1 декабря 1955 года в семье Хосе Марии Форке и писательницы Кармен Васкес Виго. Актриса начала сниматься в кино 1970-х годах и успела поработать не только с Альмадоваром, но и с такими режиссерами, как Фернандо Труэба, Фернандо Коломо и Луис Гарсия Берланга. Благодаря фильмам «Кика», «Веселая жизнь» и «Год пробуждения» артистка была трижды лауреаткой премии «Гойя».

Среди других известных ролей Вероники Форке — «Матадор», «Опасные мамочки», «ОКР ОКР», «Нам нужно поговорить», «Дурочка», «Без стыда», «Центральная больница», «Королевы» и «За что мне это?».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Умер режиссер Сергей Соловьев
Части России предрекли появление малярийных комаров из-за изменения климата
Невиновный мужчина провел за решеткой 23 года и получил шесть миллионов долларов
Политолог предсказал судьбу славянского единства на постсоветском пространстве
Прокурор Подмосковья дал поручение после атаки на гимназию в Серпухове
Фанаты «Спартака» испугались смены тренера и обратились к Федуну
Лукашенко пообещал воплотить опыт СССР при построении Союзного государства
Обыски и задержания в «Военмехе» связали с неонацистами
В Арктике ускорилось разрушение вечной мерзлоты
Звезду фильма «Кика» нашли мертвой в Мадриде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter