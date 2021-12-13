Названо условие доступа в общественные места имеющих медотвод от прививки

Для допуска в общественные места имеющим медотвод от прививки против COVID-19 россиянам понадобится отрицательный ПЦР-тест. Такое условие назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Вице-премьер таже отметила, что привитые иностранными вакцинами от коронавируса российские граждане смогут сдать тест на антитела. Также им предоставят сертификат, который будет действовать в течение полугода.

Голикова заверила, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не ограничивает права россиян. Она уверена, что с помощью законопроекта удастся сохранить «жизнь в регионе и функционирование всех систем» в условиях сильного эпидемиологического подъема. Также вице-премьер отметила, что с законопроект о QR-кодах в общественных местах создан для снижения заболеваемости COVID-19.