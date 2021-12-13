Вице-премьер Татьяна Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и заявила, что он не ограничивает права российских граждан. Слова вице-премьера приводит РИА Новости.

«Ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет», — заявила Голикова.

Она подчеркнула, что с помощью законопроекта удастся сохранить «жизнь в регионе и функционирование всех систем» в условиях сильного эпидемиологического подъема. Также вице-премьер отметила, что с законопроект о QR-кодах в общественных местах создан для снижения заболеваемости COVID-19.