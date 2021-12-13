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В России объяснили доработку законопроекта о QR-кодах

РБК: Минтранс и Госдума решили продолжить доработку законопроекта о QR-кодах на транспорте

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минтранс совместно с Госдумой принял решение продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Как объяснили РБК, в пресс-службе ведомства, оно учитывает позицию президента и консультации министра с председателем правительства.

Как сообщил источник издания, продолжать работу над законопроектом собираются вместе с участием бизнеса. До этого Госдума собиралась 16 декабря обсудить законопроекты о QR-кодах, которые были внесены 12 ноября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Соответствующее решение о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах будет обсуждаться на Совете Госдумы в понедельник, 13 декабря

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание.

Марина Совина
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