В России объяснили доработку законопроекта о QR-кодах

Минтранс совместно с Госдумой принял решение продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Как объяснили РБК, в пресс-службе ведомства, оно учитывает позицию президента и консультации министра с председателем правительства.

Как сообщил источник издания, продолжать работу над законопроектом собираются вместе с участием бизнеса. До этого Госдума собиралась 16 декабря обсудить законопроекты о QR-кодах, которые были внесены 12 ноября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Соответствующее решение о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах будет обсуждаться на Совете Госдумы в понедельник, 13 декабря

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание.