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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме

Спикер Госдумы Володин: законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — заявил спикер.

По его словам, в понедельник, 13 декабря, на Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие для введения QR-кодов на транспорте. По словам российского лидера, до введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, а также обеспечить безопасность и здоровье россиян, с другой.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

Марина Совина
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