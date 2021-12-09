Путин назвал условие для введения QR-кодов на транспорте

До введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы. Такое условие назвал президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, которое доступно на YouTube-канале RT.

Нужно проверить, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, а также обеспечить безопасность и здоровье россиян с другой, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте носит рамочный характер. Прежде чем он вступит в силу, его необходимо проработать, в том числе и на региональном уровне, отметил глава государства.

В свою очередь глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды перенесшим коронавирус с высокими титрами антител. Помимо этого, переболевшим нужно разрешить посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, добавил он.