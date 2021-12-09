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В СПЧ предложили выдавать QR-коды перенесшим COVID-19 с высокими титрами антител

Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложил выдавать QR-коды перенесшим COVID-19 с высокими титрами антител. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, переболевшим необходимо разрешить посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, отметил Фадеев. Для этого необходимо усилить систему оперативного и бесплатного тестирования, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте будет рассмотрен в Госдуме в конце декабря.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

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Юлия Ямпольская
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