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В Госдуме заявили о большом интересе к законопроекту о QR-кодах

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о продолжении работы по законопроекту о QR-кодах
Начало событий в новости Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Петр Толстой

Петр Толстой. Фото: @petr_tolstoy

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах продолжается. Об этом написал депутат в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что законопроекты о QR-кодах вызвали большой интерес. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», — подчеркнул он.

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Толстой также прокомментировал заявление спикера нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина о снятии законопроекта о QR-кодах с рассмотрения Госдумы. Он выразил радость, что мнение большинства россиян было учтено.

«В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», — заключил он.

Ранее в России объяснили доработку законопроекта о QR-кодах. К рассмотрению инициативы Минтранс и Госдума планируют привлечь участников бизнеса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Соответствующее решение о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах рассмотрят на Совете Госдумы в понедельник, 13 декабря.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание.

Марина Совина
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