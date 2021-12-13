Российский губернатор объяснил призыв «оцеплять кварталы» для вакцинации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснился после слов об «оцеплении кварталов военными» для вакцинации населения «шокирующими цифрами» от Роспотребнадзора, а также необходимостью принимать «экстраординарные меры». Его слова приводит «Газета.Ru».

Как отметил глава российского региона, Забайкальский край на протяжении многих месяцев находится в двадцатке субъектов по уровню заболеваемости коронавирусом. По его словам, для вакцинации населения необходимы решительные действия. «Поэтому я сегодня прошу в первую очередь правительство Забайкальского края заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом. Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно», — уточнил Осипов.

Он добавил, что в регионе в настоящее время сделали прививку только 56 процентов населения старше 60 лет. «У них нет руководителя, они не работают ни в каких отраслях, каким образом им обеспечивать вакцинацию? Что остается делать? Мы должны что-то делать, что-то придумывать», — отметил губернатор.

Ранее в сети опубликовали видеоролик, где глава Забайкалья в рамках совещания с региональным правительством призвал «оцеплять кварталы» и «вакцинировать по спискам», чтобы ускорить вакцинацию против COVID-19.