Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор объяснил призыв «оцеплять кварталы» для вакцинации

Глава Забайкалья Осипов заявил о необходимости экстраординарных мер против COVID-19

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснился после слов об «оцеплении кварталов военными» для вакцинации населения «шокирующими цифрами» от Роспотребнадзора, а также необходимостью принимать «экстраординарные меры». Его слова приводит «Газета.Ru».

Как отметил глава российского региона, Забайкальский край на протяжении многих месяцев находится в двадцатке субъектов по уровню заболеваемости коронавирусом. По его словам, для вакцинации населения необходимы решительные действия. «Поэтому я сегодня прошу в первую очередь правительство Забайкальского края заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом. Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно», — уточнил Осипов.

Он добавил, что в регионе в настоящее время сделали прививку только 56 процентов населения старше 60 лет. «У них нет руководителя, они не работают ни в каких отраслях, каким образом им обеспечивать вакцинацию? Что остается делать? Мы должны что-то делать, что-то придумывать», — отметил губернатор.

Ранее в сети опубликовали видеоролик, где глава Забайкалья в рамках совещания с региональным правительством призвал «оцеплять кварталы» и «вакцинировать по спискам», чтобы ускорить вакцинацию против COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Стали известны результаты повторной жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов
В Подмосковье подростки жестоко убили экс-оператора киностудии «Мосфильм»
«Единая Россия» подготовит дополнительные предложения к законопроекту о QR-кодах
На Украине ответили Путину на обвинения в непогашении внешнего долга
Российский губернатор объяснил призыв «оцеплять кварталы» для вакцинации
На Кипре ввели новые ограничения для туристов
Германия отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Снегурочку в российском городе назвали новой «Аленкой»
Российский фондовый рынок рухнул
Рекрутер рассказал о самых невостребованных профессиях через 10 лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter