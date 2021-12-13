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Гузеева рассказала о самых обидных словах от своего ребенка

Ведущая Гузеева рассказала, что один из детей пожаловался на недостаток ее внимания
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Кадр: видео «Давай поженимся!» / YouTube

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в программе «Давай поженимся!» на Первом канале рассказала о самой обидной фразе, услышанной от своего ребенка. По словам звезды, один из детей пожаловался ей на недостаток внимания с ее стороны. Знаменитость отметила, что высказывание потрясло ее. Выпуск передачи доступен на YouTube.

В шоу Гузеева раскритиковала невесту по имени Виктория за то, что она не проводит с детьми достаточно времени. По словам ведущей, родителям зачастую только кажется, будто они уделяют ребенку много внимания. «Один из моих детей недавно сказал мне: "Лучше бы у тебя денег не было, но ты бы была со мной". Эта фраза будет преследовать меня всегда», — призналась телеведущая.

Гузеева заявила, что сейчас уже не так нужна детям, как это было раньше. «А тогда у меня было 29 рабочих дней из 30 календарных», — посетовала она. В заключение звезда подчеркнула, что детям нужны любовь и внимание.

Ранее ведущая призналась, что жалеет о том, что у нее всего двое детей (сын Георгий и дочь Ольга — прим. «Ленты.ру»). «Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых», — подчеркивала Гузеева. Некоторые поклонники артистки постарались приободрить ее и отметили, что она может стать многодетной бабушкой.

Маргарита Щигарева
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