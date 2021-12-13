Российских студентов решили пересадить за отечественные компьютеры

Правительство решило начать в 2022 году массовые закупки российских компьютеров для вузов, готовящих специалистов по радиоэлектронике. Техника должна работать на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус», пишет «Коммерсантъ».

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак не смог назвать точную сумму, которую ведомство планирует выделить на эти цели, но подчеркнул, что в масштабах страны такое техническое перевооружение станет «большой историей».

Первыми пересядут за отечественные ПК студенты заведений из Ассоциации вузов по электронно-компонентной базе (МИЭТ, МИФИ, ЮФУ и еще 29 вузов). Позднее, добавил Шпак, количество вузов, участвующих в программе, будет только расти.

Компания МЦСТ, разработчик процессоров «Эльбрус», отметила, что ее техника уже есть в классах МТУСИ и МИИТ. В свою очередь в «Байкал Электроникс», разработчике процессоров «Байкал», рассказали, что системный блок на нем обходится в 60 тысяч рублей. Гендиректор компании Андрей Евдокимов заметил, что 1500 рабочих мест в вузах обойдутся в 100 миллионов рублей, однако на российские аппаратные платформы надо переводить и серверную инфраструктуру, и суперкомпьютерные кластеры, поэтому затраты на проект могут оказаться сильно выше.

Ранее в этом году «Байкал Электроникс» выиграл два конкурса Минпромторга на сумму почти 10 миллиардов рублей на разработку двух новых процессоров. МЦСТ получило семь миллиардов на создание процессора «Эльбрус 32С».

Эксперты сомневаются в эффективности программы. Во-первых, отмечает руководитель отдела аналитики «СерчИнформа» Алексей Парфентьев, учебным заведениям фактически придется повторно покупать сами машины и программы. Во-вторых, российские процессоры отстают от зарубежных аналогов, а в-третьих, выпускник, не работавший с иностранным программным обеспечением, будет неконкурентоспособен на современном рынке труда.

Топ-менеджер крупной российской IT-компании согласен с последним аргументом, отмечая, что вокруг «Байкала» и «Эльбруса» нет экосистемы софта, особенно инженерного. Чтобы обучение было эффективным, такую экосистему еще необходимо создать.

Ранее государственно-правовое управление (ГПУ) президента России подвергло резкой критике разработанный Минцифры проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные софт и оборудование. В отзыве говорится, что документ не оценивает возможность реализации положений в указанный срок (начать необходимо до 1 января 2023 года), а также не объясняет, кто и каким образом будет контролировать процесс на практике.