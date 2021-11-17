В Кремле признали невозможность быстрого перехода на российский софт

ГПУ президента раскритиковало проект указа о переходе на отечественный софт с 2023 года

Государственно-правовое управление (ГПУ) президента России подвергло резкой критике разработанный Минцифры проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт. Об этом со ссылкой на отзыв начальника ГПУ Ларисы Брычевой, пишет «Коммерсантъ».

В нем говорится, что предложенный документ никак не оценивает возможность столь быстрого исполнения требований — до 1 января 2023 года. Кроме того, не прописано, кто именно станет оценивать их соблюдение на практике.

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Также Брычева признала, что проект указа может противоречить Конституции, части 3 статьи 55. Предложение возложить импортозамещение на широкий круг лиц позволяет говорить об ограничении их прав и свобод, но это возможно только в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, причем исключительно федеральным законом.

В список КИИ входят госорганы, банки, предприятия оборонной промышленности, объекты транспорта, здравоохранения и многие другие. Согласно предложению ведомства, уже через год они должны начать менять иностранный софт (после истечения прав на него) на российский при наличии аналога. Аналогичным образом сформулированы требования в отношении оборудования. Контроль предлагается возложить на Минцифры, Минпромторг и Центробанк (в банковской сфере).

Одним из главных критиков такого перехода является банковское сообщество. Оно требует отсрочку как минимум до 2025-2026 годов, поскольку российский софт и оборудование резко снизят эффективность деятельности и создаст угрозу безопасности. Собеседник издания в одном из банков порадовался, что ГПУ раскритиковало документ. По его словам, в нынешним виде он угрожает всем критическим отраслям российской экономики.

Ранее участники рынка сравнили с имитацией подготовленный Минпромторгом законопроект о регулировании импортозамещения в области радиоэлектронной продукции. По их мнению, ведомство хочет назвать российской продукцию, изготовленную на основе импортных процессоров и системных плат.