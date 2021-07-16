Российские банки отбились от отечественного софта

Условия перехода на российский софт для банков заметно ослабили, они получили право на плавный переход без привязки к конкретным датам. Об этом рассказали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и председатель совета директоров «Киви Банка» Мария Шевченко. Ее цитирует РБК.

Решение принято на итоговом заседании рабочей группы по переходу российских финансовых организаций на отечественное ПО и оборудование. По итогам обсуждения, которое длилось около полугода, банки сумели отбиться от жестких требований.

Новый формат предполагает, что к 1 января 2023 года должны быть утверждены только планы перехода банков на российское ПО и оборудование. В них пропишут сроки завершения действия лицензии или амортизации. И если это сроки выйдут за начало 2023 года, то поменять иностранные разработки на российские можно будет и позднее. Шевченко указала, что соответствующее постановление правительства подготовят осенью 2021 года.

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В первых версиях закона Минцифры собиралось, как требовал президент страны Владимир Путин, перевести кредитные организации на отечественное ПО с 1 января 2021 года, а оборудование — с 1 января 2022-го. Однако оказалось, что адекватных аналогов в России попросту не существует, и разработка займет не один год.

Осенью 2020 года министерство отодвинуло сроки на три года, а также, по просьбе банков, назначило Центробанк профильным регулятором данной процедуры. Однако в Ассоциации банков России (АБР) отмечали, что и эти условия выглядят неосуществимыми, так как на переход потребуется не менее шести лет. Попытка ускориться процесс чревата сбоями в банковских системах, ухудшением качества обслуживания и проблемам с безопасностью.

В АБР отметили, что реализация всех требований обойдется в 700 миллиардов рублей или 5-7 процентов собственных средств банковской системы страны. Такое сокращение капитала приведет к падению кредитования населения и экономики.

В марте глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что компанию ждут большие проблемы, если ее обяжут переходить на российское ПО на общих основаниях.