Импортозамещение электроники в России сравнили с имитацией

Подготовленный Минпромторгом законопроект, регулирующий импортозамещение в области радиоэлектронной продукции, приведет в случае его принятия только к имитации процесса. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК.

Так разработчики отреагировали на идею ввести балльную систему оценки продукции, которая претендует на статус называться российской. Этот статус позволяет участвовать в определенных закупках госорганов, госкомпаний и структур, обеспечивающих оборону и безопасность. В рамках такого подхода предлагается перенести на 2023 год срок обязательного использования отечественных процессоров в технике, которая считается российской.

В дальнейшем компании, в продукции которых используются российские процессоры, будут получать баллы. Дополнительно баллы наберут те, кто тратит на производство и разработку процессоров не менее 250 миллионов рублей.

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Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский указал, что «российской» в результате в период до декабря 2023 года станет техника, изготовлена на основе импортных процессоров и системных плат.

Период имеет критическое значение, так как именно в эти годы должны заключаться крупные соглашения о поставках, начаться основной объем закупок систем хранения данных в рамках «закона Яровой».

По мнению Покровского, крупные компании без собственных разработок смогут показывать отчеты об инвестициях и получать доступ к рынку. Все это девальвирует десятки миллиардов рублей, вложенные разработку и внедрение отечественных процессоров. В свою очередь, гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов не исключил, что отдельные производители начнут добавлять в свою продукцию необязательные, с точки зрения функционала, платы. Таким образом, они получат нужные баллы и смогут поставлять продукцию, основанную на иностранных комплектующих, под видом российской.

Комментарии представителя Минпромторга говорят о том, что ведомство не учтет большинство замечаний к законопроекту. По их мнению, балльная система будет стимулировать производителей выпускать все больше электронных комплектующих в России, а в нынешнем состоянии производителям выгодно завышать затраты на использование российских разработок.

Ранее сообщалось, что для российских банков заметно ослабили условия перехода на российский софт, после полугода обсуждений они сумели снять самые жесткие требования. Существенных послаблений хочет для себя и «Газпром». В марте глава компании Алексей Миллер предупредил, что «Газпром» ждут большие проблемы в случае перехода на российское ПО на общих основаниях.