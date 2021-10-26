Владельцами российского софта оказались несуществующие компании

По итогам первой масштабной проверки реестра российского программного обеспечения, созданного в целях импортозамещения иностранного софта, Минцифры обнаружило порядка 900 продуктов с неактуальными сведениями в описании, сообщает РБК.

Более 650 владельцев прав на ПО после запроса прислали актуальную информацию, но 104 компаний, как следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), больше не существует. Их исключили из ЕГРЮЛ, связаться с ними не вышло.

Замглавы ведомства Максим Паршин призвал правообладателей проверить информацию о программных продуктах, так как по итогам аудита Минцифры инициирует чистку реестра, созданного еще в 2016 году. Из него исключат продукты с неактуальными сведениями или те, что больше не соответствуют требованиям.

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При этом проверка также должна выявить продукты, которые больше не попадают под новые требования для отечественного софта. Например, используемые сторонние компоненты не должны мешать получению исключительных прав на ПО. Кроме того, доля прямого или косвенного участия российских граждан и подконтрольных им организаций не должна быть ниже 50 процентов. Также ПО должно свободно продаваться на территории России.

В настоящее время в реестре зарегистрированы 11,8 тысячи продуктов, права на которые принадлежат более 3,7 тысячи правообладателей. Постановление правительства разрешает госорганам закупать иностранное программное обеспечение только в том случае, если в утвержденном списке нет отечественных аналогов с нужными характеристиками.

Ранее исключение продуктов из реестра носило единичный характер. Однако еще в середине сентября источник в экспертном совете не исключил, что проверка может очистить список на 30 процентов.

В июле стало известно, что российские банки смогли затормозить переход на отечественный софт для себя. Власти заметно ослабили требования для отрасли.