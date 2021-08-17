Российский софт попросили написать под несуществующие компьютеры

Минпромторг попросил российских разработчиков как можно быстрее адаптировать свой софт под российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал», поскольку уже к 2023 году не менее 70 процентов закупаемой государством техники должно будет работать на них. Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Олега Бочарова от 28 июля сообщает «Коммерсантъ».

Между тем участники рынка считают, что достаточно дорогостоящая инициатива не имеет смысла, так как разработки придется переделывать для компьютеров, которых не существует физически.

Гендиректор «Базальт-СПО» Алексей Смирнов признал, что программное обеспечение, выпускаемое под процессоры Intel, не сможет адекватно работать с «Эльбрусом» и «Байкалом». Однако он задался вопросом, насколько целесообразна адаптация.

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По его мнению, даже если «Байкал» и выпустит 600 тысяч процессоров в 2025 году, то с ERP от 1С работать будут не более 10 тысяч. А значит, содержать специально под них техническую поддержку и переписывать софт попросту невыгодно.

В МЦСТ, производителе процессоров «Эльбрус», признали, что разработчики не слишком активно пишут софт под него, но указали, что могут понять тех, кто не готов вкладывать значительные средства в адаптацию без понятных гарантий.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров заметил, что для разработчиков существует сразу два серьезных риска. Первый заключается в том, что планы по закупке компьютеров на отечественных процессорах вновь пересмотрят, а второй связан с коронавирусом и возникшим в результате него дефицитом мощностей. Если его в ближайшие годы не решат, то российские процессоры негде будет выпускать, а значит, техники на них не будет.

Ранее российские разработчики выступили против предложенной Минпромторгом инициативы о регулировании импортозамещение в области радиоэлектронной продукции. По их мнению, в текущем виде документ приведет к имитации процесса. В феврале также стало известно, что параметры перехода на отечественный софт заметно ослабили, так что разработчикам можно будет обойтись без доказательств существенных изменений программ.