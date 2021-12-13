Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Маньяк убил обнаженную женщину и похитил ее голову

В Индии маньяк убил женщину, похитив ее личные вещи и отрубленную голову

Фото: Saqib Majeed / Globallookpress.com

В индийском штате Махараштра женщина стала жертвой маньяка. В коттедже, в котором она поселилась вместе со своим спутником, было найдено ее обнаженное тело без головы — ее преступник похитил с собой, сообщает The Times of India.

Жертва сняла коттедж вместе со своим молодым человеком под вымышленными именами. Владелец здания нашел ее изуродованное тело утром, когда пришел к ним сделать уборку. Главным подозреваемым считается мужчина, с которым она была вместе, поскольку после убийства он бесследно пропал вместе с ее отрубленной головой.

Несмотря на это полицейским удалось опознать погибшую благодаря сумке, которую обнаружили в 50 метрах от домика. Погибшей было около 30 лет. Злоумышленник вместе с головой жертвы забрал все ее личные вещи, однако при этом ему удалось не попасть в объективы камер видеонаблюдения вокруг коттеджа. Его личность и местоположение неизвестны.

Ранее группа американских следователей The Case Breakers, которая занимается изучением нераскрытых преступлений, установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. Следователи утверждают, что сумели раскрыть его личность благодаря некоторым вещественным доказательствам и показаниям свидетелей, оставшихся в живых.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД оценили последствия кризиса из-за размещения систем НАТО у границ России
Ожидаемое властями снижение инфляции назвали маловероятным
Отсидевшего в тюрьме 20 лет невиновного мужчину признали незаконно осужденным
Маньяк убил обнаженную женщину и похитил ее голову
Россияне назвали любимые новогодние фильмы
Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса
Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»
Сестра заподозрила антипрививочницу Марию Шукшину в тайной вакцинации
На Украине назвали главную потерю из-за развала СССР
Назван тяжелый диагноз жестоко избитого в Москве сына звезды «Ликвидации»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter