Маньяк убил обнаженную женщину и похитил ее голову

В индийском штате Махараштра женщина стала жертвой маньяка. В коттедже, в котором она поселилась вместе со своим спутником, было найдено ее обнаженное тело без головы — ее преступник похитил с собой, сообщает The Times of India.

Жертва сняла коттедж вместе со своим молодым человеком под вымышленными именами. Владелец здания нашел ее изуродованное тело утром, когда пришел к ним сделать уборку. Главным подозреваемым считается мужчина, с которым она была вместе, поскольку после убийства он бесследно пропал вместе с ее отрубленной головой.

Несмотря на это полицейским удалось опознать погибшую благодаря сумке, которую обнаружили в 50 метрах от домика. Погибшей было около 30 лет. Злоумышленник вместе с головой жертвы забрал все ее личные вещи, однако при этом ему удалось не попасть в объективы камер видеонаблюдения вокруг коттеджа. Его личность и местоположение неизвестны.

Ранее группа американских следователей The Case Breakers, которая занимается изучением нераскрытых преступлений, установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. Следователи утверждают, что сумели раскрыть его личность благодаря некоторым вещественным доказательствам и показаниям свидетелей, оставшихся в живых.