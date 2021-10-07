Установлена личность серийного маньяка Зодиака

Группа американских следователей The Case Breakers, которая занимается изучением нераскрытых преступлений, установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. О заявлении следователей из США пишет Fox News.

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По их мнению, маньяком был маляр по имени Гэри Френсис Пост (Gary Francis Poste), умерший в 2018 году. Следователи утверждают, что сумели раскрыть его личность благодаря некоторым вещественным доказательствам и показаниям свидетелей, оставшихся в живых.

Кроме того, подсказкой стали письма, которые Зодиак отправлял в редакции газет Сан-Франциско. По мнению следователей, полное имя преступника может стать ключом к разгадке его шифра.

В декабре 2020-го международная команда взломщиков разгадала шифр серийного убийцы, известного по прозвищу Зодиак, спустя 51 год после того, как он отправил в газету San Francisco Chronicle записку, написанную этими символами. «Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня», — гласит разгаданный текст.