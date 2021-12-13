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Лукашенко пообещал воплотить опыт СССР при построении Союзного государства

Президент Белоруссии Лукашенко: Союзное государство учтет ошибки и опыт ЕС и СССР

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Союзное государство окажется более продвинутым и стабильным, поскольку Россия и Белоруссия учтут существующий опыт построения подобных объединений. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в интервью TRT, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, при построении Союзного государства российские и белорусские власти намерены учесть ошибки Европейского союза (ЕС), а также воплотить опыт СССР.

«Мы ведь вышли из единого государства, из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится», — пообещал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в интервью TRT президент Белоруссии отказался называть сроки исполнения договоров по интеграции с Россией. Вместо этого он заявил, что власти двух стран намерены идти в этом направлении шаг за шагом, решая проблемы.

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Георгий Нестеров
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