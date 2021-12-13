Лукашенко пренебрег сроками интеграции с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался назвать сроки исполнения договоров по интеграции с Россией. В интервью TRT он заявил, что республика не ставит конкретных сроков, передает «БелТА» в своем Telegram-канале.

«Мы не ставим перед собой никаких сроков — 2025-й, 2030-й или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы», — заявил белорусский президент. Пренебрегая сроками, Лукашенко отметил, что он намерен построить союз с Россией более «мощным, продвинутым и продуманным», нежели был СССР или является ЕС.

Вспомнил Лукашенко и про другие интеграционные проекты, в которых участвует Белоруссия. В частности, он упомянул Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств. Однако, по мнению президента, эти объединения менее глубокие, чем Союзное государство России и Белоруссии.

В интервью Лукашенко коснулся и других тем, актуальных для находящейся в новом обострении со странами Запада Белоруссии. Президент уверен, что давление на страну связано с желанием США образовать пояс враждебных государств вокруг России.

Ранее белорусский лидер допустил сравнение нынешнего положения страны с положением Брестской крепости в Великую Отечественную войну. «Вы не переживайте за Белоруссию. Мы пока здесь держимся. У нас есть хороший пример. Как сейчас в России говорят — держатся они там, как Брестская крепость», — заявил Лукашенко.