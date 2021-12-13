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Российскую школьницу наградили за спасение сестры при пожаре

Сахалинскую школьницу наградили за спасение сестры при пожаре
Александр Ивашов и Анастасия Чернова

Александр Ивашов и Анастасия Чернова. Фото: sakhalin.info

В Сахалинской области девятиклассницу из села Озерское Анастасию Чернову наградили за спасение младшей сестры при пожаре в частном доме. Ей вручили благодарственное письмо Совфеда и администрации Корсаковского городского округа, а также памятный знак в честь 75-летия региона. Об этом пишет Sakhalin.info.

Мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов заявил, что поступок школьницы «заслуживает серьезного уважения и признания». «Мы привыкли, что спасением людей у нас занимаются специальные службы. Вместе с тем приятно видеть, что такие качества начинают проявляться у юных жителей нашего округа», — сказал он.

Чернова, в свою очередь, поблагодарила своих педагогов, в частности — учителя ОБЖ Ярослава Прыня.

Ранее сотрудники МЧС наградили бурятского школьника, который спас провалившегося под лед друга. Мальчик рассказал, что его друг-третьеклассник решил покататься на коньках и провалился под лед. Выбраться самому ему не удалось, а глубина реки в этом месте достигает двух с половиной метров. Никита услышал крики товарища и принял решение действовать так, как его учили на уроках ОБЖ. Сначала он подполз на коленях, а затем лег на край полыньи и вытащил ребенка.

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