Семиклассник из Бурятии спас провалившегося под лед друга

Сотрудники МЧС наградили бурятского школьника, который спас провалившегося под лед друга. Об этом сообщает РЕН ТВ. Спасатели пришли прямо на урок к Никите и поблагодарили его за спасение человека.

Мальчик рассказал, что его друг-третьеклассник решил покататься на коньках и провалился под лед. Выбраться самому ему не удалось, а глубина реки в этом месте достигает двух с половиной метров. Никита услышал крики товарища и принял решение действовать так, как его учили на уроках ОБЖ. Сначала он подполз на коленях, а затем лег на край полыньи и вытащил ребенка.

Никите вручили грамоту. Также его ждет ведомственная медаль, которая уже почти готова и документы на вручение оформляются в МЧС.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае мужчина пережил нападение медведя, прополз восемь километров по тайге и спасся благодаря записке.

