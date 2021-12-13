Российских туристов предостерегли от опасности в отелях Египта

Эксперты туристической отрасли дали советы российским путешественникам по безопасному питанию в гостиницах Египта и предостерегли их от опасности отравления. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Так, владелец турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир посоветовал не селиться в отелях, где живут только россияне. «К сожалению, туроператоры из РФ не очень охотно проверяют условия проживания соотечественников. В гостиницах, где размещают граждан ФРГ, иногда проводят операции, как в детективном сериале: приезжает спецагент, и всю неделю тайно пробует еду», — рассказал он.

Что касается еды, эксперты порекомендовали быть острожными с блюдами, содержащими майонез, поскольку «на жаре эта среда попросту идеальна для размножения бактерий». «Обязательно будьте бдительны с сырыми овощами. Они-то свежие, с рынка. Но на каких-то кухнях огурцы-помидоры плохо промывают, да и сама вода из-под крана в Египте оставляет желать лучшего. Видите листья салата айсберг? Точно не ешьте», — предупредили турагенты.

Также специалисты отметили, что в период коронавируса продукты в республике изрядно подорожали, и отдельные отели откровенно начали «мухлевать», закупая еду самого низкого качества. «Хургада и Шарм-эш-Шейх находятся фактически в пустыне: от крупных населенных пунктов туда добираться около трех часов. Чтобы привезти тонны еды, нужны крупные поставщики с большими рефрижераторами, серьезные компании — их услуги стоят недешево», — сказали они и добавили, что иногда владельцы недорогих гостиниц покупают еду у сомнительных торговцев, лишь бы те отдали продукты по бросовой цене.

«Я советую российским туристам не относиться халатно к своему отдыху, а внимательно читать отзывы об отелях, которые им рекомендуют. Если часты жалобы на питание — выберите другую гостиницу», — посоветовал менеджер одного из египетских отелей Фукет Закария.

Ранее в ноябре Министерство туризма Египта начало проверять отели Хургады и Шарм-эш-Шейха на соблюдение санитарных правил после массового отравления отдыхающих. В результате инспекций приостановлена работа 18 гостиниц. Также около 30 гостиниц понизили в «звездности».