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В Египте начали закрывать отели после массового отравления туристов

АТОР: в результате санитарных инспекций отелей Египта закрыто 18 гостиниц
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Фото: Unsplash

Министерство туризма Египта начало проверять отели Хургады и Шарм-эш-Шейха на соблюдение санитарных правил после массового отравления туристов — в результате инспекций приостановлена работа 18 гостиниц. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что уже проверено более 500 объектов размещения — из них закрыли три отеля в провинции Южный Синай (курорты Шарм-эш-Шейх, Дахаб) и шесть в провинции Красного моря (Хургада и ее поселки, Марса Алам). Работа еще девяти гостиниц региона запрещена из-за их неподобающего санитарного состояния пищеблоков.

Также около 30 гостиниц понизили в «звездности». Так, в Южном Синае из-за некачественного сервиса по одной звезде потеряли 13 объектов размещения, в провинции Красного моря — 17.

Помимо прочего, Министерство туризма Египта планирует привлечь к инспекциям, которые станут регулярными, зарубежных экспертов международных отраслевых организаций. Кроме того, в каждом отеле появится контролер качества — в его обязанности будет входить обеспечение санитарных норм и оказание услуг надлежащего качества.

Ранее в ноябре глава Ростуризма Зарина Догузова потребовала, чтобы министр туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани начал проверку курортных отелей и заведений общественного питания после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде. Отмечалось, что египетская сторона выразила готовность принять все необходимые меры для обеспечения безопасного пребывания путешественников на курортах.

31 октября стало известно о массовом отравлении россиян в отеле. Всего госпитализированы 29 туристов из России, 14 — из Эстонии, и 4 — из Чехии. Расследованием занялась Генпрокуратура Египта. Были опрошены врачи, отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые тоже ужинали, но не отравились.

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