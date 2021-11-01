Роспотребнадзор назвал новую версию отравления российских туристов в Египте

В Роспотребнадзоре назвали новую версию массового отравления российских туристов в Хургаде — причиной могли стать рыба и плохо промытые овощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее, 31 октября, в Египте около 30 российских туристов попали в больницы с выраженными симптомами отравления. Пострадавших госпитализировали из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

Гостиница была закрыта решением Минтуризма из-за наличия угрозы здоровью гостей, а также из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом.

Позже сообщалось, что все российские туристы, которые ранее были госпитализированы в Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение и выписались из больниц.

