Раскрыты подробности расследования массового отравления россиян в Египте

Генеральная прокуратура Египта сообщила, что ведет расследование инцидента с массовым отравлением 47 туристов, в числе которых россияне, в одном из отелей курортной Хургады. Подробности происшествия раскрыты РИА Новости.

Всего госпитализированы 29 туристов из России, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

Также были опрошены наблюдающие за госпитализированными врачи, сами отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые не отравились, хотя ели тот же ужин. Кроме того, шеф-повара, помощника директора отеля по еде и напиткам, ответственного за качество в отеле, задержали. Они отрицают обвинения в свой адрес.

Отель был закрыт решением минтуризма из-за наличия угрозы здоровью гостей, а также из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом. Директор отеля отстранен от работы на три месяца.

Ранее российская туристка рассказала, что в отеле, где произошло массовое отравление россиян, тарелки часто были грязными, также всегда можно было заметить антисанитарию «в мелочах». При этом изначально в гостинице все было нормально: не было видно ничего подозрительного, добавила она.

О массовом отравлении россиян в отеле Египта впервые сообщили в ночь на 31 октября. Людей госпитализировали, проводится медицинское обследование и лечение. Кроме того, принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента.