Россиянка рассказала об отдыхе в египетском отеле перед массовым отравлением

В египетском отеле, где произошло массовое отравление россиян, тарелки часто были грязные, также всегда можно было заметить антисанитарию «в мелочах». Об этом рассказала одна из пострадавших в беседе с РЕН ТВ. Ее слова приводятся в Telegram-канале.

Туристку, которая незадолго до отравления была в отеле, спросили об отдыхе. По ее словам, она была там вместе с сестрой, из гостиницы они выехали еще 29 октября. При этом в скором времени состояние обеих начало ухудшаться.

«Ночью у меня и у сестры начались такие же признаки отравления. Примерно в час ночи стало очень плохо, весь день лежали, только сейчас приходим в себя благодаря таблеткам», — рассказала пострадавшая.

Ранее стало известно, что число отравившихся российских туристов в отеле в Хургаде возросло до 40. В настоящее время в больнице находятся на лечении 36 человек. Угрозы их жизни сейчас нет, отметили медики.