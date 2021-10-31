Стало известно о состоянии отравившихся в египетском отеле российских туристов

Состояние отравившихся в отеле в египетской Хургаде российских туристов удовлетворительное. Об этом стало известно РЕН ТВ от представителя генконсульства РФ в курортном городе.

По его словам, туристические компании сообщили, что никто из путешественников к ним не обращался. После закрытия отеля всех туристов переселят в соседнюю гостиницу.

О массовом отравлении россиян в отеле в Хургаде стало известно в ночь на 31 октября. По последним данным, пострадали около 30 человек. Их госпитализировали, проводится медицинское обследование и лечение. Кроме того, принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Остальных отдыхающих расселяют по другим гостиницам.