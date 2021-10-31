Десятки россиян госпитализированы с отравлением из отеля в Египте

Около 30 российских туристов госпитализировали из отеля в Хургаде с симптомами отравления

В Египте около 30 российских туристов попали в больницы с выраженными симптомами отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников россиян.

Известно, что пострадавших госпитализировали из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. Среди попавших в медучреждения есть дети. У всех наблюдается высокая температура, симптомы обезвоживания, медики ставят им инъекции и капельницы.

«Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну –- после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — поделился россиянин.

Ранее российский турист поехал в отпуск на популярный курорт в Турции и умер при загадочных обстоятельствах. По данным портала, инцидент произошел в районе Окурджалар в провинции Аланья. Тело путешественника обнаружили сотрудники отеля — мужчина лежал на полу в своем номере.