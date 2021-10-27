Летевший в Дубай российский самолет резко изменил курс и сел в другом аэропорту

Летевший в Дубай пассажирский самолет аварийно сел в Шереметьево из-за разгерметизации

Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации пассажирской кабины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб, бизнес-джет Bombardier Challenger 600 резко сменил курс после срабатывания датчика разгерметизации салона. Отмечается, что воздушное судно приземлилось благополучно. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в октябре пилоты российской авиакомпании Utair без предупреждения посадили летевший из Самары самолет в другом аэропорту и напугали россиян. Так, вместо Внуково воздушное судно село в московском аэропорту Домодедово.