Мужчина при загадочных обстоятельствах выпал с балкона отеля во время отпуска

В Канкуне британец упал с балкона на шестом этаже отеля и скончался на месте

Британский турист при загадочных обстоятельствах выпал с балкона своего гостиничного номера на шестом этаже и скончался на месте. Об этом пишет The Yucatan Times.

Это произошло в воскресенье, 17 октября, в одном из жилых комплексов в городе Канкун (Мексика). 69-летний путешественник Дэвид Уайтхед (David Whitehead) из Честерфилда поздно вечером пил алкоголь у бассейна со своей супругой, 46-летней Барлоу Сарой Луиз (Barlow Sara Louise), и их общей подругой из Калифорнии. Затем компания решила продолжить вечеринку в апартаментах.

Спустя время Барлоу пошла проводить подругу в ее номер, а когда вернулась, не обнаружила своего мужа в комнате. Женщина пыталась позвонить ему на мобильный телефон, но никто не брал трубку. Тогда туристка зашла на балкон и увидела, что ее муж лежит на парковке в окружении нескольких человек.

Барлоу немедленно спустилась и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия парамедики констатировали смерть британца от падения с 15-метровой высоты. Дополнительные подробности инцидента не разглашаются.

Ранее в октябре британская путешественница отправилась в долгожданный отпуск в Хорватию и по неосторожности упала с балкона в отеле. После инцидента у туристки обнаружили несколько переломов, в том числе ребер, ключицы, запястья и черепа, а также кровоизлияние в мозг. Девушке экстренно провели операцию и ввели пациентку в искусственную кому.