В горах Индии трое туристов погибли во время снежной бури

NDTV: трое туристов погибли в северном штате Химачал-Прадеш в Индии во время снегопада

Трое человек погибли в горах Индии в северном штате Химачал-Прадеш во время сильного снегопада в воскресенье, 24 октября. Об этом пишет телеканал NDTV.

Уточняется, что туристы начали переход через перевал в округе Киннаур 17 октября, но застряли в горах из-за мощной снежной бури. Всего в группе было 13 человек (12 из штата Махараштра и один из Западной Бенгалии).

«Трое путешественников мертвы, десять спасены. Погибшие лежат где-то на высоте около 15 тысяч футов (примерно 4,5 километра — прим. «Ленты.ру»)», — приводит телеканал слова представителя индийского пограничного подразделения.

Сообщается, что на место происшествия вызвана команда Индо-тибетской пограничной полиции.

Ранее в октябре как минимум 11 человек погибли в горах Индии во время сильного снегопада и непогоды, в том числе туристы, носильщики и гиды. Тела умерших были обнаружены в районе одного из самых опасных перевалов и переданы спасателями полиции.