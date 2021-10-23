В горах Индии как минимум 11 человек погибли во время снегопада

NDTV: минимум 11 человек, в том числе туристы, погибли в горах Индии во время непогоды

Как минимум 11 человек погибли в горах Индии во время сильного снегопада и непогоды, в том числе туристы, носильщики и гиды. Также продолжается поиск пропавших без вести. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Военно-воздушные силы начали масштабную спасательную операцию на перевале Ламхага в Уттаракханде на высоте более пяти километров над уровнем моря, где 18 октября 17 путешественников сбились с пути. Тела умерших были обнаружены в районе одного из самых коварных перевалов и переданы спасателями полиции.

Поиски начались после того, как нескольким гидам удалось добраться до ближайшего жилья. По просьбе местных властей на помощь терпящим бедствие вылетели на вертолетах военные. Двух человек удалось обнаружить живыми, их доставили в больницу. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

Ранее группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, являлось причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

