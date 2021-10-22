Две туристки погибли во время перестрелки в ресторане пляжного курорта

Туристки из Германии и Индии были убиты во время перестрелки наркогруппировок в Мексике

Две иностранные туристки оказались в центре перестрелки между двумя наркогруппировками на карибском пляжном курорте Тулум в Мексике и погибли. Об этом пишет The Guardian.

Происшествие произошло в среду вечером, 20 октября, в одном из ресторанов города. По сообщению окружной прокуратуры, между двумя преступными группировками, которые занимались продажей наркотиков, возник конфликт, перешедший в вооруженное столкновение. Во время стрельбы под перекрестный огонь попали две женщины — гражданки Германии и Индии. Одна из пострадавших была убита на месте, вторая скончалась в больнице. Сообщается, что один из боевиков был арестован.

Мэр Тулума подтвердил, что убитые не имели отношения к преступникам и погибли случайно. Также во время стрельбы пострадали еще три туристки — из Германии и Нидерландов. По словам главы города, в последнее время курорт столкнулся с волной насилия со стороны конкурирующих банд, причастных к торговле наркотиками и вымогательству.

Ранее в июне двое российских путешественников получили ранения при стрельбе в курортном городе Пицунда в Абхазии из-за конфликта с местным жителем. Отмечалось, что мужчина открыл огонь после того, как получил отказ на просьбу познакомиться со спутницами россиян.

