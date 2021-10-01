Россияне рассказали о желании поехать на отдых в горячие точки

Российские туристы посетили Сирию, Ирак и Алжир и рассказали об особенностях отдыха. Своими впечатлениями они поделились с РИА Новости.

По словам москвича Дмитрия Миллера, в отпуске в горячих точках его привлекает «разнообразие жизни людей в уникальных социально-политических условиях». Мужчина рассказал о своем желании поехать в Афганистан и признался, что уже побывал в Ираке, Алжире и нескольких странах Латинской Америки с высоким уровнем уличной преступности.

«Когда много путешествуешь, происходит инфляция впечатлений. В юности даже вылазка в соседнюю область была приключением, а сейчас "драйверы эмоций" буквально выискиваешь», — объяснил он и добавил, что у каждого человека есть собственный способ делать жизнь интересной.

Миллер отметил, что таких же «искателей приключений», как он, много. «Как правило, это мужчины 35-50 лет из сферы бизнеса и инвестиций», — заявил москвич.

По мнению другого «военного» туриста, Владимира Терехова (имя изменено), среди россиян есть сотни любителей провести отпуск там, где стреляют. При этом он отметил, что подобный отдых требует значительных финансовых возможностей. Так, стоимость недельного тура в Афганистан на одного человека начинается от 300 тысяч рублей без перелета. В путевку входит оформление визы, размещение в гостинице, питание, круглосуточное сопровождение и логистика. Другие направления стоят еще дороже — три дня в Сомали обойдутся желающим в семь тысяч долларов (примерно 508,6 тысячи рублей).

«Отправиться можно почти куда угодно. Нужно лишь заручиться поддержкой влиятельных людей среди дипломатов и получить официальные документы», — обратил внимание еще один путешественник. Россиянин отметил, что, как правило, знакомится с «нужными людьми» на открытых мероприятиях в Москве. «В основном это персоны, которые могут обеспечить как визу, так и безопасность на земле», — пояснил он.

По словам туристов-экстрималов, основные сложности в организации поездок в горячие точки связаны с их транспортной доступностью. Как правило, с подобными странами отсутствует прямое авиасообщение, а доехать в некоторые места чаще всего нельзя даже на машине.

Ранее в сентябре турагент из Красноярска предложила россиянам индивидуальные и групповые поездки в Афганистан за 350 тысяч рублей. В стоимость путевки входит 35-часовой перелет в Кабул с пересадкой в Стамбуле, проживание в пятизвездочном отеле с бассейном, посещение достопримечательностей и услуги русскоговорящего гида.

