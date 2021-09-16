Россиянам предложили «Талиб-туры» по Афганистану за 350 тысяч рублей

Турагент из Красноярска предложила российским путешественникам индивидуальные и групповые поездки в Афганистан за 350 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Предпринимательница разместила на онлайн-сервисе «Авито» объявление о запуске «Талиб-туров» («Талибан» — запрещенное в России террористическое движение) в республику. В стоимость путевки входит 35-часовой перелет в Кабул с пересадкой в Стамбуле, проживание в пятизвездочном отеле с бассейном, посещение достопримечательностей и услуги русскоговорящего гида. За дополнительную плату туристы могут заказать личного телохранителя или охрану автомобиля.

Идея продажи подобной услуги у россиянки возникла после обращения к ней одного из постоянных клиентов с просьбой помочь в организации поездки в республику. «Я рассчитала все и проработала данный тур. Решила предложить его всем желающим. Ведь Афганистан — очень красивая и малоизвестная страна», — пояснила она, обратив внимание, что контактов с террористами не поддерживает.

Также турагент отметила, что помимо визы путешественники должны будут оформить страховку. Далее формируется маршрутный лист, исключающий посещение горячих точек в стране. «Все передвижения строго по запланированному маршруту, проживание — только в гостинице, где арендован номер. Всех туристов будут информировать и инструктировать», — добавила она.

Ранее в июле директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко назвал россиянам способы проверить подлинность тура перед покупкой. По его словам, сперва необходимо убедиться, есть ли рейс в расписании авиакомпании и проверить, действительно ли турфирма, продающая путевки, сотрудничает с авиаперевозчиком — информацию можно найти на сайте авиакомпании.

