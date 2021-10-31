Число отравившихся российских туристов в египетском отеле возросло

ТАСС: число отравившихся российских туристов в отеле в египетской Хургаде возросло до 40

Число отравившихся туристов из России в отеле в Хургаде возросло до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

40 россиян отравились в отеле в Хургаде

По словам собеседника агентства, в больницу обратились 40 путешественников, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение. Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы их жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник, 1 ноября.

Что случилось в Хургаде?

О том, что около 30 российских туристов в Египте попали в больницы с выраженными симптомами отравления, стало известно в ночь на воскресенье, 31 октября, от их родственников. Пострадавших госпитализировали из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде, среди них есть дети от двух лет. У всех туристов наблюдается высокая температура, симптомы обезвоживания, медики ставят им инъекции и капельницы.

Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь. турист из России об отравлении россиян в отеле Хургады

Источник ТАСС в Федерации туристических палат Египта пояснил, что туристы почувствовали недомогание после обеда. Родственники постояльцев отеля рассказали, что им стало плохо преимущественно в ночь на субботу, 30 октября: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Утром постояльцев отеля начали увозить в местные больницы, где им ставят капельницы.

Представитель генконсульства России в Хургаде рассказал, что состояние пострадавших удовлетворительное, в туристические компании никто из них не обращался.

Закрытие отеля

Позже генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти курортного города постановили закрыть на двое суток отель AMC Royal, где произошло отравление, а туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство следит за ситуацией. В частности, дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице. По информации страховой компании, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

После этого в Федерации туристических палат Египта ТАСС уточнили, что отель закрыт не на двое суток, а на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли будет открыт в ближайшее время.

Расследование начала прокуратура. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии.

Массовый спрос

Российские туристы массово устремились в путешествия на ноябрьские праздники несмотря на призыв вице-премьера Татьяны Голиковой воздержаться от поездок в другие регионы страны на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Отказаться от путешествий просила граждан и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, «иначе пандемию не остановить».

Однако, как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, россияне раскупили почти все места в отелях Египта — массовый спрос на это направление в период ноябрьских праздников зафиксировали многие туроператоры. По словам Ломидзе, объявление о продлении ноябрьских праздников из-за локдауна в Москве и регионах «еще больше подстегнуло потребительский спрос».

Кроме того, аналитики зафиксировали повышенный интерес россиян к Турции. На основе данных покупок билетов и туров на период с 30 октября по 7 ноября выяснилось, что спрос на путевки в Турцию вырос на 85 процентов. Также граждане начали интересоваться путешествиями внутри страны — спрос на отечественные курорты вырос на 26 процентов.

Нерабочие дни

С 30 октября во всех регионах России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров.

Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. В частности, ограничения не затронули аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки.

В соответствии с решением президента страны Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно и могут быть продлены.