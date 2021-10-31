Россиян начали переселять из египетского отеля после массового отравления

«Интурист»: россиян в Хургаде перемещают в другие отели после массового отравления

Российских туристов начали переселять из отеля AMC Royal Hotel в египетской Хургаде после массового отравления постояльцев. Об этом «Интерфаксу» сообщили в воскресенье, 31 октября, в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Туристы, находящиеся в отеле по линии "Интуриста", оперативно перемещаются в другие средства размещения. Продажи туров в этот отель приостановлены. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, будет предложено альтернативное размещение», — заверили в компании.

Там подчеркнули, что все отравившиеся клиенты туроператора находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее 40 российских туристов были госпитализированы из отеля с пищевым отправлением. Они почувствовали себя плохо после обеда. Одна из туристок рассказала, что в отеле часто были грязные тарелки и антисанитария «в мелочах».

Гостиница закрыта. Роспотребнадзор пообещал помочь пострадавшим подать иски к AMC Royal Hotel.